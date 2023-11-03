Нардеп Николаенко подтвердил, что сбил насмерть человека, но говорит, что не нарушал ПДД
Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко подтвердил, что под колесами его автомобиля погиб человек, по его словам, он был трезв и не нарушал правил дорожного движения.
Источник: Николаенко в Facebook
Прямая речь: "К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем - под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек".
Детали: По словам нардепа, он был трезвым и не нарушал правил дорожного движения, но трагедии избежать не удалось. "Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы", - отметил он.
"Случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Настоящее отчаяние - это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным. Не знаю, что еще сказать", - добавил Николаенко.
Что предшествовало: Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района. ГБР расследует обстоятельства этого смертельного дорожно-транспортного происшествия.