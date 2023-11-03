Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нардеп Николаенко подтвердил, что сбил насмерть человека, но говорит, что не нарушал ПДД

Станислав ПогориловПятница, 3 ноября 2023, 13:41
Нардеп Николаенко подтвердил, что сбил насмерть человека, но говорит, что не нарушал ПДД
Андрей Николаенко, фото: Facebook

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко подтвердил, что под колесами его автомобиля погиб человек, по его словам, он был трезв и не нарушал правил дорожного движения.

Источник: Николаенко в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем - под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек".

Реклама:

Детали: По словам нардепа, он был трезвым и не нарушал правил дорожного движения, но трагедии избежать не удалось. "Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы", - отметил он.

"Случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Настоящее отчаяние - это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным. Не знаю, что еще сказать", - добавил Николаенко.

 

Что предшествовало: Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района. ГБР расследует обстоятельства этого смертельного дорожно-транспортного происшествия.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДТПЖитомир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
ДТП
Нардеп Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку
ДТП с погибшим на Тернопольщине: СМИ пишут, что сын судьи выехал на встречную полосу
На Франковщине произошло ДТП с микроавтобусом: ранены 5 детей и 2 взрослых
Последние новости
15:31
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов на $147,5 млн в обход Конгресса
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
Все новости...
Реклама: