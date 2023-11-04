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"Динамо" возглавил легендарный голкипер

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 13:16
Динамо возглавил легендарный голкипер
Александр Шовковский, фото с сайта УАФ

Обязанности главного тренера ФК "Динамо" будет исполнять многолетний голкипер Александр Шовковский.

Источник: сайт "Динамо"

Детали: Отмечается, что в субботу президент клуба Игорь Суркис представил команде исполняющего обязанности главного тренера – Александра Шовковского, который будет готовить команду к следующим матчам в чемпионате Украины.

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После речи Шовковского все аплодисментами провели бывшего главного тренера Мирчу Луческу.

В тренерском штабе Александра Шовковского будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

Шовковский уже исполнял обязанности главного тренера, когда в конце прошлого сезона Мирча Луческу вынужден был сделать операцию на ноге и находился на больничном.

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Что предшествовало: В пятницу Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо" и объявил об окончании карьеры. Это произошло после поражения в матче с "Шахтером" (0:1) в рамках чемпионата Украины.

Темы: футбол
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