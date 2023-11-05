Землетрясение в Непале: возросло количество погибших

Количество лиц, погибших в результате землетрясения в Непале, возросло до 157.

Источник: Reuters

Дословно: "Спасатели в Непале в субботу начали голыми руками разбирать завалы разрушенных домов, ища выживших после сильнейшего за последние восемь лет землетрясения в стране, унесшего жизни 157 человек".

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Детали: По данным Национального сейсмологического центра Непала, землетрясение произошло в регионе Джаджаркот на западе Гималаев вечером в пятницу, его магнитуда составила 6,4 балла.

Немецкий исследовательский центр наук о Земле зафиксировал толчки силой 5,7 балла, а Геологическая служба США – 5,6 балла.

Чиновники опасаются, что число погибших может возрасти, поскольку службы быстрого реагирования добрались до холмистой местности вблизи эпицентра, примерно в 500 км к западу от столицы Катманду, только в субботу рано утром и начали поиск оставшихся в живых.

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"Количество раненых может исчисляться сотнями, и количество погибших также может возрасти", – сообщил представитель района Джаджаркот Хариш Чандра Шарма.

Издание отмечает: хотя магнитуда землетрясения не была сильной, разрушения и количество погибших велики из-за низкого качества строительства в этом районе, а также из-за того, что землетрясение произошло, когда люди спали.

Ожидается, что спасательные работы будут медленными, поскольку аварийные бригады должны сначала расчистить дороги, заблокированные оползнями во многих местах, сказали чиновники, добавив, что вертолеты и небольшие самолеты должны быть готовыми присоединиться к этим усилиям.

Что предшествовало: Сообщалось, что, по меньшей мере, 70 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего на северо-западе Непала поздно вечером в пятницу.