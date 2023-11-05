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США за гуманитарные паузы, но против прекращения огня в Секторе Газа – Блинкен

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 05:24
США за гуманитарные паузы, но против прекращения огня в Секторе Газа – Блинкен
Блинкен, фото: ABC NEWS

Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время визита в Иорданию заявил, что США не поддерживают прекращение огня в секторе Газа, но выступают за гуманитарные паузы.

Источник: Блинкен во время встречи с главами МИД ключевых арабских стран, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы считаем, что прекращение огня сейчас просто позволит ХАМАС остаться на месте и перегруппироваться, а также повторить то, что он сделал 7 октября".

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Детали: Блинкен в очередной раз подчеркнул важность еще больших усилий, чтобы защитить гражданское население сектора Газа.

По его словам, эта задача будет облегчена "благодаря гуманитарным паузам".

Кроме того, госсекретарь указал на необходимость предотвратить создание нового фронта в нынешнем конфликте со стороны любого другого государства или негосударственной структуры.

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В то же время глава МИД Иордании Айман Сафади во время совместной с Энтони Блинкеном пресс-конференции отметил необходимость обеспечить, чтобы нынешняя война не подорвала всего, что было сделано для установления справедливого мира в регионе.

Что предшествовало: Сообщалось, что Блинкен будет призывать правительство Израиля согласиться на серию кратковременных прекращений военных операций в Секторе Газа, чтобы обеспечить освобождение заложников и распределение гуманитарной помощи.

Также было анонсировано, что Блинкен снова отправится в Израиль на этой неделе.

Темы: СШАСектор ГазаХАМАСИзраиль
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