Трагедия со 128 бригадой: на Закарпатье объявили трехдневный траур

В Закарпатской области объявили трехдневный траур из-за массовой гибели бойцов 128 бригады, по которым попала Россия вероятно во время праздничного награждения.

Источник: глава Закарпатской области Виктор Мыкыта

Прямая речь Мыкыты: "В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши собратья, воины 128-й ОГШБр, которые ценой собственной жизни защищали независимость Украины от оккупантов".

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Детали: По словам Виктора Мыкыты, 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 будут чтить память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения.