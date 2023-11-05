Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трагедия со 128 бригадой: на Закарпатье объявили трехдневный траур

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 10:52
Трагедия со 128 бригадой: на Закарпатье объявили трехдневный траур
иллюстративное фото, генштаб

В Закарпатской области объявили трехдневный траур из-за массовой гибели бойцов 128 бригады, по которым попала Россия вероятно во время праздничного награждения.

Источник: глава Закарпатской области Виктор Мыкыта

Прямая речь Мыкыты: "В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши собратья, воины 128-й ОГШБр, которые ценой собственной жизни защищали независимость Украины от оккупантов".

Реклама:

Детали: По словам Виктора Мыкыты, 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 будут чтить память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения.

Темы: ЗакарпатьеВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Закарпатье
На Закарпатье обнаружили подпольный завод по переработке нефти, связанный с кумом Медведчука
На Закарпатье задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 10-летней падчерицы
На Закарпатье возведут 261-метровый мост через Тису на границе с Румынией
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: