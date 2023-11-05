Трагедия со 128 бригадой: на Закарпатье объявили трехдневный траур
Воскресенье, 5 ноября 2023, 10:52
В Закарпатской области объявили трехдневный траур из-за массовой гибели бойцов 128 бригады, по которым попала Россия вероятно во время праздничного награждения.
Источник: глава Закарпатской области Виктор Мыкыта
Прямая речь Мыкыты: "В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши собратья, воины 128-й ОГШБр, которые ценой собственной жизни защищали независимость Украины от оккупантов".
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Детали: По словам Виктора Мыкыты, 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 будут чтить память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения.