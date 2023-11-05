В Одессе прогремели взрывы

В Одессе во время воздушной тревоги в воскресенье вечером раздались взрывы.

Источник: Суспільне, Воздушные силы ВСУ, Думская, замдиректора по развитию Одесского национального художественного музея Александра Ковальчук в Facebook

Детали: В Одесской области в воскресенье вечером объявили воздушную тревогу. Воздушные силы заявили, что в направлении областного центра движется ракета.

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Позже Суспільне сообщило, что в городе прогремели взрывы.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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На одной из центральных улиц Одессы после обстрела образовалась воронка, сообщает "Думская".

В то же время, заместитель директора по развитию Одесского национального художественного музея Александра Ковальчук попросила ждать официальных сообщений.

"Пожалуйста, не пишите нам сейчас. Все, что может быть под контролем, у нас под контролем", - отметила она.

В 21:55 Суспільне сообщило, что в Одессе снова слышны взрывы.

После того повторные взрывы в Одессе слышали еще несколько раз.

В 22:56 воздушная тревога была отменена.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье россияне попали в объект инфраструктуры в Одесской области, пострадали три человека.