В Одессе повреждено здание художественного музея – Труханов
Из-за российской атаки 5 ноября в Одессе повреждено здание художественного музея.
Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов, Суспільне
Прямая речь Труханова: "Немного туда, немного сюда и могли бы мы лишиться многих наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир. К счастью, этого не произошло.
Утром будет работать наша районная администрация, оформлять документы для помощи всем, кто здесь пострадал.
Пострадала кровля жилого дома, сделаем обследование и будем восстанавливать, потому что идем в зиму.
Сейчас ситуация не простая, потому что поврежден водопровод, достаточно высокого давления.
Ситуация контролируемая, но надо будет такого очень досконального изучения, чтобы мы были уверены, что все в порядке".
Дополнено в 2.21: председатель Одесской ОГА Олег Кипер добавил, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.
Прямая речь Кипера: "Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества "поздравили" нашу архитектурную достопримечательность ракетой, попавшей рядом.
В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО".
Предыстория:
- В воскресенье россияне попали в объект инфраструктуры в Одесской области, пострадали три человека.
- Позже в Одессе во время воздушной тревоги в воскресенье вечером прогремели взрывы.
- 5 ноября пять человек получили ранения в результате атаки российских оккупантов по Одессе.