В Одессе повреждено здание художественного музея – Труханов

Из-за российской атаки 5 ноября в Одессе повреждено здание художественного музея.

Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов, Суспільне

Прямая речь Труханова: "Немного туда, немного сюда и могли бы мы лишиться многих наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир. К счастью, этого не произошло.

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Утром будет работать наша районная администрация, оформлять документы для помощи всем, кто здесь пострадал.

Пострадала кровля жилого дома, сделаем обследование и будем восстанавливать, потому что идем в зиму.

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Сейчас ситуация не простая, потому что поврежден водопровод, достаточно высокого давления.

Ситуация контролируемая, но надо будет такого очень досконального изучения, чтобы мы были уверены, что все в порядке".

Дополнено в 2.21: председатель Одесской ОГА Олег Кипер добавил, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.

Прямая речь Кипера: "Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества "поздравили" нашу архитектурную достопримечательность ракетой, попавшей рядом.

В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО".

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