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В Одессе в результате вражеской атаки госпитализированы пять человек

Алена ИвашкивПонедельник, 6 ноября 2023, 00:26
В Одессе в результате вражеской атаки госпитализированы пять человек
Последствия российской атаки на Одессу 5 ноября, фото: Суспільне Одеса

5 ноября пять человек получили ранения в результате атаки российских оккупантов по Одессе.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram

Детали: У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. 

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Все госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь.

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Темы: ОдессаОдесская область
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