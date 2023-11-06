В Одессе в результате вражеской атаки госпитализированы пять человек

5 ноября пять человек получили ранения в результате атаки российских оккупантов по Одессе.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram

Детали: У пострадавших зафиксированы осколочные ранения.

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Все госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь.

Предыстория:

В Одессе во время воздушной тревоги в воскресенье вечером прогремели взрывы.

Ранее в воскресенье россияне попали в объект инфраструктуры в Одесской области, пострадали три человека.