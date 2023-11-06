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Оккупанты начали строительство железной дороги из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым – росСМИ

Алена ИвашкивПонедельник, 6 ноября 2023, 05:24
Оккупанты начали строительство железной дороги из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым – росСМИ
иллюстративное фото Pixabay

Началось строительство железной дороги, которая якобы должна соединить Ростов-на-Дону и Крым и пройдет, в частности, по территории Запорожской области.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА "Новости" со ссылкой на так называемого губернатора оккупированной Запорожской области Евгения Балицкого

Прямая речь Балицкого: "Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, на юго-запад находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство.

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Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозной, но мы решим задачу военных. 

И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но и сегодня мост является объектом повышенной опасности".

Детали: По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов.

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Темы: КрымРосcияжелезная дорогаЗапорожская область
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