ООН бьет тревогу: в Секторе Газа почти закончилась еда
Глава Агентства ООН по оказанию чрезвычайной продовольственной помощи в воскресенье из пограничного пункта Рафах призвала предоставить безопасный, расширенный гуманитарный доступ в Сектор Газа, поскольку критические запасы продовольствия достигли опасно низкого уровня.
Источник: исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн, сайт ООН
Детали: По ее словам, в течение последних нескольких недель пункты въезда в Газу были практически перекрыты, за исключением пограничного перехода Рафах. Несмотря на постоянное увеличение объемов помощи, поступающей в Сектор Газы, этого недостаточно, чтобы удовлетворить растущие потребности.
Маккейн также подчеркнула, что кризис в Газе - это "не просто местная трагедия, это яркое напоминание о том, что наш глобальный продовольственный кризис ухудшается".
The flow of food and aid from #Egypt to #Gaza is on the rise, but it is nowhere near enough. Needs are unthinkable, desperation is deepening.— Cindy McCain (@WFPChief) November 5, 2023
There is no more time to lose. Lives depend on it. pic.twitter.com/xrbkRdaU2j
Миссия ООН расширяет свои масштабы, чтобы в течение следующих нескольких недель охватить более одного миллиона человек срочной продовольственной помощью.
Предыстория:
- Израильские военные заявили, что полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.