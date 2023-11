ООН бьет тревогу: в Секторе Газа почти закончилась еда 

Глава Агентства ООН по оказанию чрезвычайной продовольственной помощи в воскресенье из пограничного пункта Рафах призвала предоставить безопасный, расширенный гуманитарный доступ в Сектор Газа, поскольку критические запасы продовольствия достигли опасно низкого уровня.

Источник: исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн, сайт ООН

Детали: По ее словам, в течение последних нескольких недель пункты въезда в Газу были практически перекрыты, за исключением пограничного перехода Рафах. Несмотря на постоянное увеличение объемов помощи, поступающей в Сектор Газы, этого недостаточно, чтобы удовлетворить растущие потребности.

Маккейн также подчеркнула, что кризис в Газе - это "не просто местная трагедия, это яркое напоминание о том, что наш глобальный продовольственный кризис ухудшается".

