Кулеба: Если Запад не может выиграть эту войну, то какую он может?

Украина усиленно инвестирует в собственное производство оружия, чтобы меньше зависеть от западной поддержки, ведь проигрыш в войне против России стал бы поражением всего мира, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Источник: Укринформ со ссылкой на интервью Кулебы немецкому изданию Welt

Детали: Кулеба верит, что благодаря помощи от партнеров и благодаря собственным силам Украина обязательно победит.

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Прямая речь министра: "Если Запад не может выиграть эту войну, то какую он может выиграть? ... Если мы не выиграем эту войну, это будет большое поражение для всего мира, включая Германию".

Детали: Он отметил, что Киев готовится к любому развитию событий в США в следующем году, поэтому сейчас инвестирует "в больших масштабах в собственное производство всех видов оружия, значительно увеличивая внутреннее производство и милитаризируя экономику".

По словам Кулебы, многие недооценивают европейскую поддержку Украины, но сама Европа понемногу понимает, что стоит на кону.

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"Благодаря нашим друзьям в Европе и других странах, я думаю, мы не боимся сценария конца света", − подчеркнул глава МИД.

Он выразил убеждение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц также "твердо верит (в Украину − ред.) и не боится Путина", хотя он до сих пор не сказал, что Украина должна победить, а всегда говорит, что Украина не должна проиграть.

По мнению Кулебы, "есть большая разница между победой и непроигрышем".

Комментируя вопрос о ракетах Taurus, который обсуждается в последние месяцы, Кулеба отметил, что "тема Taurus для нас еще не закончена и мы продолжаем над ней работать".