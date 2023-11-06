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В Крыму украинских детей учат бросать гранаты и снимать растяжки

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 13:36
В Крыму украинских детей учат бросать гранаты и снимать растяжки
Скрин из сюжета Вести

В оккупированном Крыму организовали обучение военному делу для детей, в том числе из тех регионов, которые оккупированы после начала полномасштабного вторжения. 

Источник: Крым.Реалии, Вести Крым, сайт Юнармии

Детали: В сюжете телеканала "Россия-1" рассказывается о "Школе юных командиров", организованной движением "Юнармия" в Крыму. Как сообщают "Крым.Реалии" детей учат проходить по лесу, снимать минные растяжки, вести огонь и метать гранаты. 

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В сюжете телеканала "Вести" рассказывается, что речь идет о подростках в возрасте 14-15 лет.  Всего в "учениях" приняли участие около 230 детей, из которых 70 - из оккупированных после полномасштабного вторжения регионов Украины.

Справочно: Движение "Юнармия" находится под санкциями США, Украины и нескольких других стран. Участие в организации добровольное, впрочем как отмечают правозащитники "Крым SOS", детей и администрации школ обязывают присоединяться различными способами. На сайте организации указано, что сейчас ее членами являются более 1 миллиона детей, 30 тысяч из которых - из Крыма. 

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Украинские правозащитники неоднократно обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в Крыму. 

 

Знать больше: Сакральные жертвы и "Юнармия": как российский фашизм использует детей

Что предшествовало: 

  • В октябре 2022 года из Херсонского детского дома вывезли в Крым 48 детей.
  • В целом россияне неоднократно объявляли так называемую эвакуацию детей с оккупированных после полномасштабного вторжения территорий в Крым.

Темы: Крымдетипропагандаоккупация
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