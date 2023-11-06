В Крыму украинских детей учат бросать гранаты и снимать растяжки

В оккупированном Крыму организовали обучение военному делу для детей, в том числе из тех регионов, которые оккупированы после начала полномасштабного вторжения.

Источник: Крым.Реалии, Вести Крым, сайт Юнармии

Детали: В сюжете телеканала "Россия-1" рассказывается о "Школе юных командиров", организованной движением "Юнармия" в Крыму. Как сообщают "Крым.Реалии" детей учат проходить по лесу, снимать минные растяжки, вести огонь и метать гранаты.

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В сюжете телеканала "Вести" рассказывается, что речь идет о подростках в возрасте 14-15 лет. Всего в "учениях" приняли участие около 230 детей, из которых 70 - из оккупированных после полномасштабного вторжения регионов Украины.

Справочно: Движение "Юнармия" находится под санкциями США, Украины и нескольких других стран. Участие в организации добровольное, впрочем как отмечают правозащитники "Крым SOS", детей и администрации школ обязывают присоединяться различными способами. На сайте организации указано, что сейчас ее членами являются более 1 миллиона детей, 30 тысяч из которых - из Крыма.

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Украинские правозащитники неоднократно обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в Крыму.

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