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Суд отправил Дубинского под домашний арест и надел на него браслет

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 15:59
Суд отправил Дубинского под домашний арест и надел на него браслет
Дубинский, фото Униан

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета нардепу Александру Дубинскому, которого подозревают в организации незаконной переправы через границу своего брата.

Источник: Суспильне, Дубинский в соцсетях

Детали: "Суспільне" сообщает, что суд частично удовлетворил просьбу прокурора. Тот просил для подозреваемого круглосуточный домашний арест, обосновывая запрос тем, что Дубинский во время следствия может выехать за границу, ведь нардепов не мобилизуют. Кроме того, Дубинский может влиять на свидетелей.

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В то же время, по словам самого нардепа, прокуроры также требовали от Печерского суда запретить ему трансляции на Youtube и написание текстов в Telegram.

Дубинскому нужно будет сдать правоохранителям на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также воздержаться от общения с людьми, имеющими отношение к следствию. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.

Нардеп, по словам прокурора, подозревается в том, что он сговорился с председателем ОО "Медиаоборона" Оберенчуком и организовал незаконную переправу через границу, чтобы помочь выехать своему родному брату, который носит фамилию Базюк.

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Тот, как утверждает прокурор, хотел трудоустроиться за рубежом. Кроме того, Дубинский хотел перегнать автомобиль из Кишинева (Молдова) в Вену (Австрия). Брата зарегистрировали в системе "Шлях" как водителя-волонтера, который перевозит гуманитарку. Базюк выехал 22 июля.

В то же время Дубинский считает, что дело против него - попытка прекратить критику власти в условиях войны.

Предыстория:

  • 1 ноября стало известно, что правоохранители проводят семь одновременных обысков по месту жительства народного депутата, в помещении общественной организации, ее руководителя и учредителей, а также у других лиц, участвовавших в организации незаконного пересечения.
  • Государственное бюро расследований опубликовало аудиодоказательство по делу о незаконной переправке гражданина за границу, которое открыто в отношении нардепа Александра Дубинского.

Темы: Дубинскийарестсуд
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