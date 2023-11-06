ДТП на Тернопольщине: через неделю после аварии судья умерла в больнице от полученных травм

Через неделю после аварии, в Чертковской больнице умерла судья Лидия Квятковская, которая попала в ДТП, совершенное ее сыном.

Источник: представитель Нацполиции области Сергей Креца в комментарии УП, zaxid.net, теруправление ГСАУ в Тернопольской области

Детали: Спикер полиции области подтвердил, что судья умерла в больнице от полученных травм. По его словам, жизни других пострадавших в результате ДТП ничего не угрожает.

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Он также добавил, что у водителя, который выехал на встречную полосу, адвоката Дмитрия Квятковского (сын судьи - ред.) переломы ног.

В территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины в Тернопольской области сообщили, что Квятковская 30 лет проработала в системе правосудия.

Авария произошла 29 октября в окрестностях Черткова. Автомобиль Infiniti FX35, которым управлял Квятковский, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Peugeot 406.

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На месте аварии скончался водитель Peugeot 406. Пассажира из его авто, Квятковского и трех пассажиров Infiniti с переломами и травмами доставили в больницу.

СМИ сообщают, что тогда в больницу с многочисленными травмами попала жена погибшего водителя Галина Тронт-Герчак.

Больше всего среди пассажиров Infiniti пострадала судья, еще одна пассажирка и 4-летняя дочь Квятковского получили незначительные травмы. Переломы ног получил и сам адвокат, который управлял авто.