ВСУ продолжают штурмовать южнее Бахмута − Генштаб

Российские оккупанты продолжают атаки на ряде направлений на востоке Украины, наносят удары по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах, в то же время ВСУ сдерживают захватчиков, продолжают продвигаться вблизи Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 ноября в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В общем враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

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Детали: Авиационным ударам подверглись: Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Берислав, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 5 атак противника возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где украинские защитники отбили около 20 атак противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области, где Силы обороны отбили более 20 атак.

На Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области; Красного, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Здесь украинские защитники отбили более 10 атак.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 − по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131" и разведывательный БпЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.