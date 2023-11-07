Контрразведывательные мероприятия: СБУ пришла в два храма УПЦ МП на Закарпатье – источник

Служба безопасности Украины 7 ноября проводит контрразведывательные мероприятия в двух храмах УПЦ МП на Закарпатье.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам источника УП, представители СБУ и Национальной полиции посетили Свято-Михайловский храм в селе Русские Геевцы, и храм Рождества Божьей матери в селе Червоное.

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ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП источником

Правоохранители проверяют предварительную информацию, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, которое благословляло войну РФ против Украины, оправдывали российскую военную агрессию против Украины и разжигали межконфессиональную вражду.

Также СБУ исследует законность размещения храмов на соответствующих земельных участках.

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП источником

Что предшествовало: В конце февраля 2023 года спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщал, что Служба безопасности Украины расследует почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, а суды вынесли 7 обвинительных приговоров (за время большой войны -ред.).

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Он отмечал, что украинская спецслужба совместно с другими правоохранительными органами провела масштабную работу для прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства УПЦ МП.

В целом, по словам Дехтяренко, по состоянию на то время углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек.

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