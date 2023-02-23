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Церковникам УПЦ МП суды уже вынесли 7 обвинительных приговоров – СБУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 13:04
Церковникам УПЦ МП суды уже вынесли 7 обвинительных приговоров – СБУ
Артем Дехтяренко. фото Армія I

Служба безопасности Украины расследует почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко во время брифинга в Military Media Center, цитирует Армия Inform

Прямая речь: "Украинская спецслужба совместно с другими правоохранительными органами провела масштабную работу для прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства УПЦ МП. Сейчас СБУ расследует почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП. Суды уже вынесли 7 обвинительных приговоров (за время большой войны -ред.)".

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Детали: Всего, по словам Дехтяренко, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек.

Темы: УПЦ МПСБУвойна
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