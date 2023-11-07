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Рада на этой неделе будет увольнять министра спорта Гутцайта

Вторник, 7 ноября 2023, 19:16
Рада на этой неделе будет увольнять министра спорта Гутцайта
Фото: УП

На этой неделе Верховная Рада уволит министра спорта Вадима Гутцайта.

Источник: сообщение руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии

Прямая речь: "Попробую быть более быстрым чем Железняк и анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ".

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Детали: Источники "УП" указывают, что речь идет о министре спорта Гутцайта.

Дополнено в 21:57: Кандидатур на министерскую должность источники не называют. По данным собеседников УП, в "Слуге народа" рассматривают вариант, что кто-то из замминистра будет выполнять его функции.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ноябре 2022 года Гутцайт стал президентом Национального олимпийского комитета Украины.
  • В августе 2023 года Гутцайт заявил, что Украина готова участвовать в Олимпийских играх в Париже следующим летом, даже если там будут спортсмены из России и Беларуси под нейтральным флагом.

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