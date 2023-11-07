Рада на этой неделе будет увольнять министра спорта Гутцайта
Вторник, 7 ноября 2023, 19:16
На этой неделе Верховная Рада уволит министра спорта Вадима Гутцайта.
Источник: сообщение руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии
Прямая речь: "Попробую быть более быстрым чем Железняк и анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ".
Реклама:
Детали: Источники "УП" указывают, что речь идет о министре спорта Гутцайта.
Дополнено в 21:57: Кандидатур на министерскую должность источники не называют. По данным собеседников УП, в "Слуге народа" рассматривают вариант, что кто-то из замминистра будет выполнять его функции.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ноябре 2022 года Гутцайт стал президентом Национального олимпийского комитета Украины.
- В августе 2023 года Гутцайт заявил, что Украина готова участвовать в Олимпийских играх в Париже следующим летом, даже если там будут спортсмены из России и Беларуси под нейтральным флагом.