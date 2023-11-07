В Береговском районе на Закарпатье автомобиль наехал на пограничника на блокпосте, его госпитализировали, а водителя задержали.

Источник: полиция Закарпатской области

Дословно: "Установлено, что авария произошла на блокпосте в селе Яноши. Там 34-летний житель города Рахов, управляя автомобилем Audi, совершал маневр обгона автомобиля, который остановился для спецпроверки.

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Во время обгона водитель выехал на встречную полосу и совершил наезд на 21-летнего сотрудника ГНСУ. Последний как раз находился на проезжей части дороги".

На Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте фото - полиция Закарпатской области

Детали: Военнослужащий с многочисленными травмами госпитализирован. Полиция установила, что водитель Audi был трезв. Следователи его задержали.

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права вождения до 3 лет. Следствие продолжается.

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