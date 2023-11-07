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На Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте

Татьяна ОлейникВторник, 7 ноября 2023, 23:29
На Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте
Фото - полиция закарпатской области

В Береговском районе на Закарпатье автомобиль наехал на пограничника на блокпосте, его госпитализировали, а водителя задержали.

Источник: полиция Закарпатской области

Дословно: "Установлено, что авария произошла на блокпосте в селе Яноши. Там 34-летний житель города Рахов, управляя автомобилем Audi, совершал маневр обгона автомобиля, который остановился для спецпроверки.

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Во время обгона водитель выехал на встречную полосу и совершил наезд на 21-летнего сотрудника ГНСУ. Последний как раз находился на проезжей части дороги".

 
На Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте
фото - полиция Закарпатской области

Детали: Военнослужащий с многочисленными травмами госпитализирован. Полиция установила, что водитель Audi был трезв. Следователи его задержали.

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права вождения до 3 лет. Следствие продолжается.

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Напомним: 

  • В ночь на 6 ноября водитель "Рено" совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту и как раз переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали в больницу.

Темы: ДТППограничная службаполиция
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