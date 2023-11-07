На Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте
В Береговском районе на Закарпатье автомобиль наехал на пограничника на блокпосте, его госпитализировали, а водителя задержали.
Источник: полиция Закарпатской области
Дословно: "Установлено, что авария произошла на блокпосте в селе Яноши. Там 34-летний житель города Рахов, управляя автомобилем Audi, совершал маневр обгона автомобиля, который остановился для спецпроверки.
Во время обгона водитель выехал на встречную полосу и совершил наезд на 21-летнего сотрудника ГНСУ. Последний как раз находился на проезжей части дороги".
Детали: Военнослужащий с многочисленными травмами госпитализирован. Полиция установила, что водитель Audi был трезв. Следователи его задержали.
Водителю грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права вождения до 3 лет. Следствие продолжается.
Напомним:
- В ночь на 6 ноября водитель "Рено" совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту и как раз переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали в больницу.