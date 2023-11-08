Зеленский: Воздушный щит Украины будет усиливаться
Среда, 8 ноября 2023, 00:20
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об усилении воздушного пространства Украины.
Источник: вечернее видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Как и всегда, начал день с селекторного совещания. Самое насущное: мне доложили, что на боевое дежурство поставлены дополнительные системы ПВО NASAMS.
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И это еще не все. Воздушный щит Украины будет еще усиливаться.
Я благодарю партнеров, которые помогают, и всю нашу команду, которая работает на международном направлении".