Зеленский: Воздушный щит Украины будет усиливаться

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об усилении воздушного пространства Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Как и всегда, начал день с селекторного совещания. Самое насущное: мне доложили, что на боевое дежурство поставлены дополнительные системы ПВО NASAMS.

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И это еще не все. Воздушный щит Украины будет еще усиливаться.

Я благодарю партнеров, которые помогают, и всю нашу команду, которая работает на международном направлении".