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Зеленский: Воздушный щит Украины будет усиливаться

Ольга ГлущенкоСреда, 8 ноября 2023, 00:20
Зеленский: Воздушный щит Украины будет усиливаться
Украинские операторы ЗРК NASAMS фото Воздушных сил

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об усилении воздушного пространства Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Как и всегда, начал день с селекторного совещания. Самое насущное: мне доложили, что на боевое дежурство поставлены дополнительные системы ПВО NASAMS.

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И это еще не все. Воздушный щит Украины будет еще усиливаться.

Я благодарю партнеров, которые помогают, и всю нашу команду, которая работает на международном направлении".

Темы: ЗеленскийПВОвойна
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