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Стало известно, кто ликвидировал экс-начальника "милиции ЛНР" Филипоненко

Алена МазуренкоСреда, 8 ноября 2023, 13:10
Стало известно, кто ликвидировал экс-начальника милиции ЛНР Филипоненко
Филипоненко. Фото: Facebook ГУР

В украинской разведке сообщили, что организовали операцию по ликвидации террориста, бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко, совместно с местным движением сопротивления.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Военный преступник Филипоненко, ранее занимавший должность так называемого министра внутренних дел террористического образования "лнр", проживал по адресу г. Луганск, улица Парашютная, 48.

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Специальную операцию по ликвидации палача Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления".

Детали: Филипоненко ликвидировали 8 ноября 2023 года в 08:40 в результате взрыва автомобиля.

Он был "депутатом" так называемого "Верховного совета ЛНР" от российской партии ЛДПР.

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В ГУР сообщают, что террорист был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались нечеловеческим пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей.

В результате утреннего взрыва он погиб на месте.

Главное управление разведки предупредило, что все адреса проживания предателей и мест их службы террористической России на временно оккупированных территориях Украины - известны.

Напомним: 

  • 8 ноября в оккупированном Луганске взорвали автомобиль террориста бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко. Он скончался на месте.

Темы: разведкаЛугансквзрыв
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