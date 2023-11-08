Стало известно, кто ликвидировал экс-начальника "милиции ЛНР" Филипоненко
В украинской разведке сообщили, что организовали операцию по ликвидации террориста, бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко, совместно с местным движением сопротивления.
Источник: главное управление разведки
Дословно: "Военный преступник Филипоненко, ранее занимавший должность так называемого министра внутренних дел террористического образования "лнр", проживал по адресу г. Луганск, улица Парашютная, 48.
Специальную операцию по ликвидации палача Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления".
Детали: Филипоненко ликвидировали 8 ноября 2023 года в 08:40 в результате взрыва автомобиля.
Он был "депутатом" так называемого "Верховного совета ЛНР" от российской партии ЛДПР.
В ГУР сообщают, что террорист был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались нечеловеческим пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей.
В результате утреннего взрыва он погиб на месте.
Главное управление разведки предупредило, что все адреса проживания предателей и мест их службы террористической России на временно оккупированных территориях Украины - известны.
Напомним:
- 8 ноября в оккупированном Луганске взорвали автомобиль террориста бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко. Он скончался на месте.