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Во Львове демонтировали скульптуру, установленную в честь Терешковой

"Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 15:35
Во Львове демонтировали скульптуру, установленную в честь Терешковой
Фото: Андрей Москаленко

Во Львове демонтировали скульптурную композицию "Космонавтика", которую установили в честь космонавта СССР Валентины Терешковой, которая является депутатом Госдумы России и в 2014 году поддержала аннексию Крыма.

Источник: Радио Свобода, сообщение первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко

Детали: Композицию установили в 1983 году в сквере на тогдашней улице Терешковой, которую в 1991 году переименовали в Выговского.

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Скульптурную композицию "Космонавтика" после демонтажа отправят в музей "Территория террора".

 
Фото: Андрей Москаленко 

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Темы: Львовисторияпропаганда
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