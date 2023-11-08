Во Львове демонтировали скульптуру, установленную в честь Терешковой
Среда, 8 ноября 2023, 15:35
Во Львове демонтировали скульптурную композицию "Космонавтика", которую установили в честь космонавта СССР Валентины Терешковой, которая является депутатом Госдумы России и в 2014 году поддержала аннексию Крыма.
Источник: Радио Свобода, сообщение первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко
Детали: Композицию установили в 1983 году в сквере на тогдашней улице Терешковой, которую в 1991 году переименовали в Выговского.
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Скульптурную композицию "Космонавтика" после демонтажа отправят в музей "Территория террора".
Предыстория:
- 9 февраля 2023 года в столичном Мариинском парке демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину.
- В июле 2021 года во Львове демонтировали центральную скульптурную группу советского монумента славы - две бронзовые фигуры - "родины-матери" и красноармейца, который держит меч.
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