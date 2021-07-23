У Львові остаточно демонтували радянський монумент слави

У Львові 23 липня демонтували центральну скульптурну групу радянського монумента слави – дві бронзові фігури – "батьківщини-матері" та червоноармійця, який тримає меч.

Джерело: "Радіо Свобода", Zaxid.net

Деталі: До вечора зняли скульптуру червоноармійця та "батьківщини-матері". Їх повезли до музею "Територія терору" у Львові.

Цей монумент, за оцінкою Українського інституту національної пам’яті, не підпадав під дію закону про декомунізацію, не перебував на жодному балансі. Тому міська рада з громадою мала право ухвалювати рішення щодо демонтажу, заявивши, що це символ комунізму.

Ще у квітні 2018 року обгородили основну частину радянського пам’ятника, який був в аварійному стані. Елементи демонтували почергово.

Взимку 2019 року зняли 30-метровий пілон, що прославляв "визволення" радянською армією Львова у 1939-му і, вдруге, у липні 1944 року. Весною цього року демонтували горизонтальну стелу з залізобетону і 43 горельєфи – зображення солдат і матерів. Тепер вже завершальний етап робіт – прибирають дві скульптури.

Довідково: У радянський час цей пам’ятник називали "Монументом бойової слави Збройних сил Радянського Союзу", який встановили у травні 1970 року. Скульптурну композицію створювали відомі львівські митці Емануїл Мисько, Дмитро Крвавич і Ярослав Мотика.