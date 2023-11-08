В Одессе приговорили коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы

В Одессе заочно приговорил так называемого "исполняющего обязанности губернатора Херсонской области" Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: сайт Малиновского районного суда Одессы, Суспильне

Детали: Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 111, ч.5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников).

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Дословно: "Во время судебных дебатов, сторона обвинения просила признать Сальдо В.В. виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций вменяемых статей, а именно 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В свою очередь, защитник Сальдо В.В. просил вынести оправдательный приговор в отношении обвиняемого"

Больше деталей: Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 15 лет.

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Заместитель председателя суда Алексей Стариков пояснил, что Уголовный кодекс содержит запрет на назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы для лиц, достигших 60 лет. Максимальное наказание, которое возможно для указанной категории лиц, какое бы преступление они не совершили, это 15 лет лишения свободы.

Сальдо скрывается на оккупированной территории. "Суспильне" сообщает, что стороны защиты во время оглашения приговора не было.

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