Удар HIMARS по Скадовску: ликвидировали высокопоставленных офицеров России - СМИ

В результате утреннего удара из РСЗО HIMARS по оккупированному Скадовску в Херсонской области ликвидированы российские высокопоставленные офицеры.

Источник: Центр национального сопротивления, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, Суспильне, так называемый "исполняющий обязанности губернатора Херсонской области" Владимира Сальдо в соцсетях, Радио Свобода, Следственный комитет РФ

Детали: ЦЧС сообщает, что около 09:30 в городе прогремело два мощных взрыва. По непроверенной информации, как сообщает ЦНС, удар пришелся по временному пункту дислокации одного из подразделений ФСБ. Сейчас на месте попадания работают службы оккупантов.

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"Суспильне" подтвердило взрывы в оккупированном Скадовске.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что попадание было в районе здания бывшего колхоза на пересечении ул. Гагарина и Портовая.

Прямая речь Андрющенко: "Все заблокировано, близко не пускают, уже известно о минимум 15 раненых и пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой".

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Больше деталей: Так называемый "исполняющий обязанности губернатора Херсонской области" Владимир Сальдо заявил о ракетном обстреле Скадовска. Он сообщает лишь о попадании в частный сектор.

Обновлено: "Радио Свобода" сообщает, что удар нанесли из HIMARS. Разрушен второй этаж здания. По информации российских и украинских источников, на которые ссылается издание, ликвидировали несколько российских высокопоставленных офицеров.

Следственный комитет России заявил, что "возбудил уголовное дело". СК РФ утверждает, что поврежден гражданский объект, есть погибшие и раненые.

фото с Радио Свобода