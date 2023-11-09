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Правительство готово к компромиссу с Венгрией относительно языка и образования − Стефанишина

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 12:54
Правительство готово к компромиссу с Венгрией относительно языка и образования − Стефанишина
Ольга Стефанишина. Фото из Facebook

Украина достигнет согласия с Венгрией относительно уровня выполнения требований ЕС по защите прав национальных меньшинств, убеждена вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Стефанишиной на пресс-конференции в Киеве

Прямая речь вице-премьера: "Мы разделяем вопрос прав венгерского меньшинства в Украине и требования венгерского правительства, которое этот вопрос ставит. Потому что права венгерского меньшинства в Украине обеспечены".

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Детали: Также она отбросила заявления о том, что венгры особенно пострадали из-за российской агрессии.

"Венгерское меньшинство гораздо меньше пострадало, чем, скажем, греческое меньшинство Приазовья", − напомнила Стефанишина.

Вице-премьер признает, что Венгрия сохраняет право произвольно блокировать процесс вступления Украины в ЕС, но она "не считает, что венгерскую проблему надо рассматривать как главную в процессе расширения ЕС".

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"Я уверена, что мы сможем преодолеть и этот вызов. Я уверена, что мы найдем политическое взаимопонимание", − заявила она.

Вице-премьер рассказала, что сейчас продолжается диалог с ЕС о том, как Украина будет улучшать защиту представителей венгерской общины. В частности, в сентябре украинская делегация передала Венгрии подробную дорожную карту, которая включала как практические шаги, например, по обеспечению венгроязычных детей учебниками, так и планы по изменению законодательства.

На вопрос о том, есть ли у Украины "красные линии" в законодательных изменениях, Стефанишина ответила: "Эти изменения точно не будут касаться знания украинского языка".

Как сообщала "Европейская правда", Стефанишина заявила, что в Украине нет российского меньшинства, поэтому его "права" не поднимаются в переговорах с ЕС. Также в Еврокомиссии, как утверждается, заявили об отказе принимать во внимание "права русскоязычных" на пути Украины в ЕС.

Подробно о решении Еврокомиссии относительно движения Украины в ЕС читайте в статье "Желтый свет для Украины"

Темы: ВенгрияУкраинаЕС
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