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Президент Чехии: Украина не получает военное преимущество, время играет в пользу РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 15:18
Президент Чехии: Украина не получает военное преимущество, время играет в пользу РФ
Петр Павел, фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел считает, что текущая ситуация на фронте не свидетельствует о том, что Украина может получить военное преимущество, а время играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы.

Источник: Павел на конференции "Дипломатия и безопасность", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на  Novinky

Прямая речь: "Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции".

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Детали: Чешский президент считает, что время играет в пользу РФ, и что переговоры могут начаться в следующем году. По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт. Он считает, что она также может выжидать результатов президентских выборов в США в следующем году.

В то же время Павел убежден, что Запад должен продолжать поддерживать Украину.

"Ситуация не является однозначно положительной. Положительным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. Со своей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку", – сказал он.

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Напомним: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.

Темы: ЧехияРосcияУкраинавойна
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