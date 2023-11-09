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Причастные к экспортеру Ермака компании отправили за границу 37 млн грн для закупки мяса – расследование

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 ноября 2023, 20:50
Причастные к экспортеру Ермака компании отправили за границу 37 млн грн для закупки мяса – расследование
Артём Колюбаев. Фото - Bihus.info

Журналисты выяснили, что компания экспортера Андрея Ермака – Артема Колюбаева получила разрешение на отправку 37,5 миллиона гривен в Дубае под предлогом закупки мяса в разгар полномасштабной войны. Мясо в Украину не приехало.

Источник: Bihus.Info

Детали: Журналисты издания выяснили, что компания по управлению активами Артема Колюбаева, бывшего киносоратника главы ОП Андрея Ермака, получила разрешение на отправку 37,5 млн грн в Дубае под предлогом закупки мяса (как товара критического импорта). Произошло это после начала полномасштабной войны, когда Кабмин ввел ограничения на импорт, чтобы предотвратить выведение валюты за границу.

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Деньги в виде процентной ссуды ушли с инвестфонда "Урбан" на счета связанной на тот момент с ним частной фирмы, а далее должны быть перечислены арабскому контрагенту. Мясная продукция в Украину так и не приехала.

Компания, у которой должны были закупить мясо, – дубайская фирма Al Dmani Livestock Trading в течение 2022-го-части 2023-го гг. ничего не импортировала в Украину. По запросу Bihus.Info. она не ответила.

Колюбаев в ответ на вопрос Bihus.Info по поводу поставки мяса заявил, что вообще не понимает, о чем идет речь. Также он опровергает какие-либо бизнес-отношения с компаниями и фондами. И наконец вообще отказался говорить с журналистами.

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Предыстория:

  • В октябре Bihus.Info установил, что Колюбаев за последние полгода развил строительное дело, стал совладельцем фирмы-производителя БПЛА и получил 20 миллионов гривен на свои кинопродукты.

Темы: Андрей Ермак
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