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Бойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу

Роман ПетренкоСуббота, 30 декабря 2023, 14:03
Бойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
сбитая крылатая ракета, фото: нгу

Во время массированного ракетного обстрела Россией территории Украины 29 декабря, мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету из стрелкового оружия.

Источник: Нацгвардия

Детали: После обнаружения цели, которая двигалась в направлении Киева, нацгвардейцы открыли огонь из пулеметов.

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После осмотра обломков оказалось, что в результате попадания в ракете сдетонировали топливные баки, она потеряла управление и упала. Боевая часть не взорвалась.

Справка: Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности для сбивания ракет и дронов-камикадзе.

В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбивания воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан.

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Темы: ПВОНацгвардияКиевракетный удар
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