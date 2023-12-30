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Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Роман ПетренкоСуббота, 30 декабря 2023, 14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
фото: оп

Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о 39 погибших в результате массированного российского ракетного удара 29 декабря.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "До сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадало почти 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

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Всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на настоящее время, к сожалению, 39 погибших".

Детали: Он поблагодарил спасателей, коммунальщиков и полицейских за работу, а также западных партнеров за поддержку.

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Темы: ракетный ударЗеленскийвойна
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