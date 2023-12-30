В Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем

В Турции состоялся первый полет новейшего беспилотника ANKA-3 с украинским двигателем.

Источник: Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: ANKA-3 разработан государственной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) и оснащен двигателем от украинского предприятия "Ивченко-Прогресс".

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Дебютный полет длился более часа, во время него беспилотник достиг высоты 2,4 километра и скорости 150 узлов.

Разработка ANKA-3 была окружена секретностью, и TAI впервые опубликовала его фотографии в марте этого года.

Беспилотник предназначен для выполнения разведывательных, наблюдательных и боевых задач. Он сможет летать на высоте до почти 12 километров и находиться в воздухе до 10 часов, неся полезную нагрузку до 1200 килограммов.

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Разработка новых беспилотников является одним из приоритетов президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который стремится развивать оборонную промышленность Турции, в частности, модернизировать устаревшие военно-воздушные силы.

По данным агентства, в январе запланирован дебютный полет истребителя Kaan турецкого производства.

Напомним: Ранее стало известно, что Турция обратилась в США за разрешением на совместное производство двигателей компании GE Aerospace, которые используются в самолетах F-16, потому что хочет установить их на истребителях собственного производства.

Также СМИ сообщали, что Эрдоган во время визита в Берлин в ноябре мог попросить у канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу не менее 20 истребителей Eurofighter Typhoon.