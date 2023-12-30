В центре Белгорода взрывы и пожары из-за непрофессионализма российской ПВО - источник

В российском Белгороде 30 декабря раздавались взрывы, после работы российской ПВО в центре города упали обломки.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: Отмечается, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" и "спланированных провокаций" - обломки упали в центре города.

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После взрывов, по данным россиян, в городе было 10 пожаров, а также звучала воздушная тревога и людей просили спуститься в укрытие.

После работы российских противовоздушных сил местные власти заявили о погибших и раненых среди гражданских.

Дословно: "Продолжаются совместные мероприятия Сил обороны как следствие российских ракетных ударов по украинским городам и убийств гражданского населения.

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Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мероприятий по целям, которыми являются именно военные объекты.

Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций".

Обновлено: Вечером МЧС России сообщило, что количество погибших в Белгороде увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей. Впоследствии количество погибших возросло до 20.