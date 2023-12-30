Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вице-президент Еврокомиссии считает членство Украины в ЕС вопросом лет, а не десятилетий

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 30 декабря 2023, 16:21
Вице-президент Еврокомиссии считает членство Украины в ЕС вопросом лет, а не десятилетий
Вера Юрова, фото Getty Images

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что процесс вступления Украины в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий.

Источник: Юрова в интервью изданию Právo, которое приводит Novinky, передает "Европейская правда"

Детали: "Я бы предпочла говорить о годах", - сказала Юрова, отвечая на вопрос, является ли процесс вступления Украины в ЕС вопросом лет или десятилетий.

Реклама:

Она напомнила, что Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания, с которыми уже начались переговоры о вступлении, являются ближайшими к Европейскому Союзу с точки зрения процесса. "В этом году, однако, Союз, безусловно, не будет расширяться за счет новых стран, поэтому переговоры не будут идти быстро", – сказала вице-президент ЕК.

"Я рада, что идея "полного членства или не членства" больше не применяется. Мы определили несколько сфер, в которых государства-кандидаты могут приблизиться к Союзу, не будучи его членами. Государства могут связываться с ЕС цифровой, энергетической, транспортной связью, мы можем признавать квалификацию друг друга, страна-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хоть и с ограничениями. Украина может получить все это еще до того, как станет членом ЕС", – отметила Юрова.

Она также считает, что с моральной точки зрения было бы очень проблематично сказать Украине сначала урегулировать территориальные проблемы, а потом говорить о вступлении.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Правильно, что усилия украинцев идут в двух направлениях. С одной стороны, это чрезвычайные усилия, направленные на победу в войне, даже несмотря на то, что ресурсы на российской стороне гораздо больше, особенно человеческие. В то же время, Украина делает невероятную работу по внедрению реформ, в которых она нуждается и к которым стремится в условиях войны.

До сих пор мы требовали принятия двух антикоррупционных законов, закона против лоббизма и закона о меньшинствах. Однако после открытия переговоров о вступлении начнется гораздо больше работы, все украинские законы должны быть адаптированы к европейскому законодательству. Это начало действительно сложного процесса, и украинцы сообщают, что они к нему готовы".

Что предшествовало: 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

Читайте также: Поражение Орбана или победа Украины? Детали и последствия решения исторического саммита ЕС

Темы: ЕврокомиссияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

фотоРФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад

Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко

Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют

Reuters: Китай попросил Иран сдержать нападения хуситов

Зеленский: Начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров о вступлении в ЕС

Все новости...
Еврокомиссия
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
Зеленский: На днях Еврокомиссия начнет скрининг украинского законодательства
Еврокомиссия одобрила план использования замороженных активов РФ в пользу Украины
Последние новости
12:53
Дистрибьютор табачных изделий "ТЕДИС Украина" отреагировал на обвинения БЭБ
12:52
фотоОбстрел Харькова: за 5 минут россияне повредили в городе 62 объекта исторического наследия
12:43
видео Часть военнообязанных, которые выехали из Украины через систему "Шлях", не вернулись − расследование УП
12:39
Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР
12:38
фотоВ Хмельницкой области полиция изъяла полсотни черепах у организаторов незаконной выставки
12:37
Необлагаемый лимит посылок за границу могут повысить до 1000 евро
12:35
видеоДерзко и профессионально: ССО показали, как зашли с тыла в опорный пункт врага
12:34
Британская разведка связала приговор Стрелкову с усилением авторитаризма в РФ
12:29
Россияне увеличили количество штурмов в зоне ОСУВ "Таврия" – Тарнавский
12:24
ООН предупредила о замедлении предоставления помощи Украине
Все новости...
Реклама: