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В Запорожской области россияне убили мужчину в его день рождения

Катерина ТищенкоСуббота, 30 декабря 2023, 17:07
В Запорожской области россияне убили мужчину в его день рождения
разрушения в Степногорске, фото из Telegram Юрия Малашко

В Запорожской области в результате российского обстрела погиб мужчина, который в этот день праздновал день рождения, а в пригороде Херсона местный житель погиб во дворе.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

разрушения в Степногорске, фото из Telegram Юрия Малашко
разрушения в Степногорске, фото из Telegram Юрия Малашко

Дословно Малашко: "В 12:10 враг в очередной раз цинично обстрелял жилую застройку города Степногорск из РСЗО.

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Эта атака забрала жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения".

Дословно Мрочко: "В пригороде Херсона в результате вражеского обстрела погиб мужчина 55 лет. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

На момент атаки со стороны оккупационных войск погибший находился во дворе".

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Темы: Запорожская областьХерсонвойна
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