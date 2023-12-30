В Запорожской области россияне убили мужчину в его день рождения
Суббота, 30 декабря 2023, 17:07
В Запорожской области в результате российского обстрела погиб мужчина, который в этот день праздновал день рождения, а в пригороде Херсона местный житель погиб во дворе.
Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram
Дословно Малашко: "В 12:10 враг в очередной раз цинично обстрелял жилую застройку города Степногорск из РСЗО.
Реклама:
Эта атака забрала жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения".
Дословно Мрочко: "В пригороде Херсона в результате вражеского обстрела погиб мужчина 55 лет. Он получил травмы несовместимые с жизнью.
На момент атаки со стороны оккупационных войск погибший находился во дворе".
ВИДЕО ДНЯ