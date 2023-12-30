Россияне ударили ракетой по предприятию в Одессе
Суббота, 30 декабря 2023, 21:37
Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, ракета попала по территории одного из предприятий.
Источник: Суспільне, глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram
Детали: В 17:09 Суспільне сообщило, что в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
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Обновлено: Позже глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что авиационная управляемая ракета Х-59 попала по территории одного из предприятий.
Дословно Кипер: "В предвечернее время российские террористы в очередной раз осуществили ракетный удар по Одессе.
С самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпустили авиационную управляемую ракету Х-59, которая попала по территории одного из предприятий. К счастью, люди не пострадали".
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