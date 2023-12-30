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Львовскому бизнесмену, который предлагал взятку ГБР, избрали меру пресечения

Катерина ТищенкоСуббота, 30 декабря 2023, 18:27
Львовскому бизнесмену, который предлагал взятку ГБР, избрали меру пресечения
задержание бизнесмена, фото ГБР

Львовскому бизнесмену, который предлагал взятку одному из руководителей ГБР в 500 тысяч долларов США, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.

Источник: ГБР

Дословно: "По материалам ГБР Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому бизнесмену.

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Подозреваемый также по решению суда может внести залог в размере 429 млн. 440 тыс гривен".

Детали: Бизнесмену сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

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Что предшествовало: 29 декабря работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.

Темы: ЛьвовГБРвзяткаарест
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