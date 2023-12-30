Массированный обстрел Харькова: 26 пострадавших, среди них дети и британский журналист

Российские войска в субботу вечером нанесли более 6 ударов по Харькову, есть повреждения гражданской инфраструктуры и домов, известно о 26 пострадавших, в том числе 2 несовершеннолетних и журналисте из Великобритании.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Telegram

последствия обстрела Харькова, фото из Telegram Игоря Клименко

Дословно Терехов: "В Харькове серия взрывов. Минимум пять".

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Дословно Синегубов: "Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!".

Детали: Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

последствия обстрела Харькова, фото из Telegram Игоря Клименко

Обновлено: Позже Синегубов добавил, что оккупанты нанесли более 6 ударов, в частности, по центральной части Харькова.

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"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попаданий", - сообщил он.

В то же время, Терехов сообщил о прилете в жилой дом в центре города.

последствия обстрела Харькова, фото из Telegram Игоря Клименко

"Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности позже", - написал он.

По данным УП, поврежден, в частности, отель Kharkiv Palace.

В 19:56 Синегубов сообщил, что медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека находятся в состоянии средней тяжести, 4 - в легком состоянии.

последствия обстрела Харькова, фото из Telegram Игоря Клименко

"Оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Исключительно гражданская инфраструктура!", - написал Синегубов.

В 20:23 Терехов сообщил, что, по предварительным данным, погибших в результате обстрела нет.

"Имеем на данный момент 14 пострадавших. По предварительной информации - 5 уже в больнице", - говорится в сообщении.

Позже количество пострадавших возросло до 16.

По данным Синегубова, по состоянию на 20:30 госпитализированы 8 человек.

"Среди пострадавших в результате удара оккупантов по многоквартирному жилому дому - парень 16 лет, госпитализирован с осколочными ранениями в лечебное учреждение, состояние - среднее", - написал глава ОГА.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что среди пострадавших в результате обстрела Харькова - журналист из Великобритании.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что к врачам обратилось "17 жителей города Харькова и тех, кто пострадал в гостинице".

В частности, пострадал иностранный журналист, он в больнице. Кроме этого, госпитализированы 9 человек.

"Было попадание в центральный отель города Харькова, где находились люди, которые получили ранения. Кроме этого, был прилет и взрывы в жилом доме, там тоже есть раненые, серьезные разрушения", - рассказал мэр.

В 21:36 Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате вражеской атаки на центр Харькова ранены 20 человек, среди них дети и иностранец.

В результате обстрелов повреждены гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили людей и тому подобное.

Дословно прокуратура: "По состоянию на сейчас известно о 20 раненых, среди них двое парней 16 и 14 лет и советник по безопасности команды журналистов немецкого медиа - гражданин Великобритании. Девять человек из всех пострадавших получили помощь на месте.

По предварительным данным, враг бил по городу ракетами типа С-300 с территории Белгородской области".

Обновлено: В 22:18 прокуратура сообщила, что количество пострадавших увеличилось до 21 человека.

В 23:57, по данным прокуратуры, количество пострадавших увеличилось до 26 человек.