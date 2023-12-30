Генштаб: Россияне 11 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ на левобережье Херсонщины

В субботу российские войска совершили 11 безуспешных штурмовых действий на левобережье Херсонщины, но Силы обороны удерживают занятые позиции.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери".

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Детали: В течение суток состоялось 49 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса и ракету "Искандер" по Запорожью. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено управляемую ракету Х-59.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Архиповка Черниговской области и Толстодубово Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов, среди них Лесковщина, Михальчина Слобода, Гремяч Черниговской области; Фотовиж, Волфино, Александровка Сумской области; Бочковое, Красное Первое Харьковской области.

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На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в возле Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационные удары в районах Песчаного Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Надежды Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 2 атаки врага вблизи Макеевки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 9 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где противник пытался восстановить утраченное положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клещеевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 4 атаки противника в районах Степного, Авдеевки и еще 13 – у Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 7 безуспешных атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Победа, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении защитники отбили 2 атаки противника у Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника восточнее населенного пункта Копани Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Луговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Ивановка, Антоновка и Херсон Херсон Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Херсона.

В течение суток украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.