Россияне обстреляли Херсон, есть погибшие
Суббота, 30 декабря 2023, 20:21
Российские войска в субботу вечером обстреляли Корабельный район Херсона, погибли мужчина и женщина.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Детали: Председатель ОВА сообщил, что вечером российская армия обстреляла жилой дом в Херсоне.
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Позже он уточнил, что из-за российского удара по Корабельному району Херсона погибла 59-летняя женщина.
Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в результате обстрела в Корабельном районе загорелся дом.
Один мужчина погиб на месте пожара, а 59-летняя женщина находилась в здании, которое было разрушено.
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"Поэтому, на этот час в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии погибли два человека", - написал он.