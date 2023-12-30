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Россияне обстреляли Херсон, есть погибшие

Катерина ТищенкоСуббота, 30 декабря 2023, 20:21
Россияне обстреляли Херсон, есть погибшие
иллюстративное фото Дмитрия Ларина, УП

Российские войска в субботу вечером обстреляли Корабельный район Херсона, погибли мужчина и женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: Председатель ОВА сообщил, что вечером российская армия обстреляла жилой дом в Херсоне.

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Позже он уточнил, что из-за российского удара по Корабельному району Херсона погибла 59-летняя женщина.

Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в результате обстрела в Корабельном районе загорелся дом.

Один мужчина погиб на месте пожара, а 59-летняя женщина находилась в здании, которое было разрушено.

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"Поэтому, на этот час в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии погибли два человека", - написал он.

Темы: Херсонвойна
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