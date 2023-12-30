Зеленский ввел санкции в отношении россиян, использующих украинские документы

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 6 граждан РФ, некоторые из которых используют украинские документы на другое имя.

Источник: указ президента

Детали: Указ №877/2023 вводит в действие решение СНБО от 30 декабря о применении санкций в отношении 6 лиц, являющихся гражданами России:

Реклама: