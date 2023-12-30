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Зеленский ввел санкции в отношении россиян, использующих украинские документы

Катерина ТищенкоСуббота, 30 декабря 2023, 20:58
Зеленский ввел санкции в отношении россиян, использующих украинские документы
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 6 граждан РФ, некоторые из которых используют украинские документы на другое имя.

Источник: указ президента

Детали: Указ №877/2023 вводит в действие решение СНБО от 30 декабря о применении санкций в отношении 6 лиц, являющихся гражданами России:

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  • Буркин Егор Васильевич, гражданин РФ, может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • Амирханян Андрей Абрамович, гражданин РФ, может использовать документы на имя Лемишко Андрея Абрамовича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • Градопольцев Артем Александрович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;
  • Клипов Денис Иванович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;
  • Галямов Тимур Ильясович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича, в частности имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • Сафиханов Альберт Минуллович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича, в частности имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Темы: ЗеленскийсанкцииСНБОРосcия
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