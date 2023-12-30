Зеленский ввел санкции в отношении россиян, использующих украинские документы
Суббота, 30 декабря 2023, 20:58
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 6 граждан РФ, некоторые из которых используют украинские документы на другое имя.
Источник: указ президента
Детали: Указ №877/2023 вводит в действие решение СНБО от 30 декабря о применении санкций в отношении 6 лиц, являющихся гражданами России:
Реклама:
- Буркин Егор Васильевич, гражданин РФ, может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Амирханян Андрей Абрамович, гражданин РФ, может использовать документы на имя Лемишко Андрея Абрамовича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Градопольцев Артем Александрович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;
- Клипов Денис Иванович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;
- Галямов Тимур Ильясович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича, в частности имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Сафиханов Альберт Минуллович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича, в частности имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.