Армия РФ убила трех и ранила шестерых мирных людей в Донецкой области

Российская армия убила трех и ранила шесть человек в Авдеевке, Селидово и Прогрессе, прокуратура начала расследование.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Сообщается, что 30 декабря 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по Авдеевке. Средство поражения попало в огород неподалеку от частного домовладения. Получив осколочные раны, в собственном дворе погибла 76-летняя женщина.

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Вскоре российские войска обстреляли город Селидово, вероятно, с использованием ракеты "Искандер-М". От полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибла местная жительница 60 лет. Ее 36-летний сын получил ранения и сейчас находится в больнице.

Также в результате обстрела со стороны сс РФ травмировались двое 25-ти и 31-летних мужчин и женщина 65 лет. Обратились в медучреждение с ушибами и две женщины 68 и 76 лет. Кроме того, повреждены 38 частных домовладений и линии электропередач.

Под огнем армии РФ оказалось и село Прогресс Покровского района. Там погибла женщина 73 лет, которая на момент атаки находилась дома.

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Всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь, четверо из них госпитализированы в хирургическое отделение. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.