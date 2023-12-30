Зеленский: Работаем с партнерами над сильными решениями

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится в следующем году произвести больше оружия, а также анонсирует сильные решения для Украины вместе с партнерами.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы готовимся в следующем году сделать больше оружия. Мы уже имеем четкий график нашей международной работы в январе. Мы работаем с партнерами над решениями, в которых нуждается каждый украинский воин, весь наш народ, наше государство. И эти решения будут, будут сильные".

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Детали: Зеленский отметил, что, "несмотря на все, что будет происходить в других странах, несмотря на любые политические изменения и настроения, нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать свое, чтобы достичь своих целей".

Он отметил, что следующий год станет временем многих глобальных решений.

"И Украине нужно уметь повлиять на них – уметь достичь своих целей. Будем бороться за наше влияние, за справедливость для Украины, и я благодарен всем лидерам, которые помогают, которые с нами от 24 февраля и будут с нами в 24-м году", – сказал президент.