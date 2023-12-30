На Киевщине подросток бросил гранату в подъезде: 2 пострадавших

подъезд в Обухове, где взорвали гранату, фото полиции

В пятницу вечером в Обухове Киевской области 15-летний подросток взорвал гранату в подъезде дома, пострадал он и еще один несовершеннолетний.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "29 декабря, около 23 часов, по спецлинии "102" поступило сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов города Обухов.

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Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний правонарушитель во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома достал взрывное устройство из кармана и бросил. После чего несовершеннолетний скрылся.

На территории Обуховского района правоохранители срочно ввели полицейскую спецоперацию... По результатам проведенного комплекса розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника.

В результате взрыва 16-летний участник конфликта и подрывник получили телесные повреждения, подъезд дома получил повреждения".

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Детали: На месте происшествия работали специалисты взрывотехники, которые изъяли остатки корпуса гранаты.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту хулиганства, с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК), следователи начали досудебное расследование.