На Киевщине работала ПВО
Суббота, 30 декабря 2023, 23:52
В Киевской области было зафиксировано движение вражеских беспилотников, работала ПВО.
Источник: Киевская областная военная администрация
Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
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Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников".
Что предшествовало: В 23:33 на Киевщине была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщили, что тревога связана с изменением траектории движения вражеских БпЛА.
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Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Белой Церкви.