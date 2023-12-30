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На Киевщине работала ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 30 декабря 2023, 23:52
На Киевщине работала ПВО
сбитый "Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В Киевской области было зафиксировано движение вражеских беспилотников, работала ПВО.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.

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Что предшествовало: В 23:33 на Киевщине была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили, что тревога связана с изменением траектории движения вражеских БпЛА.

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Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Белой Церкви.

Темы: Киевская областьбеспилотники
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