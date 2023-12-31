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Россияне запускали "Шахеды" с юга и севера

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 00:05
Россияне запускали Шахеды с юга и севера
"Шахеды", иллюстративное фото Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных БпЛА с южного и северного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:45 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed", угроза для Николаевской и Херсонской областей, а также Днепропетровщины.

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Позже было зафиксировано движение БпЛА с северо-восточного направления, объявлена угроза для Сумской области.

В 19:14 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Черниговщины.

Обновления: 19:47 Движение ударных БпЛА:
1. С Черного моря в направлении Одесской области.
2. На границе Сумской и Черниговской областей, курсом на запад.
3. Часть БпЛА в Сумской области изменили курс на юг.
4. БпЛА из Херсонской области, курс северо-западный (Кривой Рог).

ВИДЕО ДНЯ

20:11 Движение ударных БпЛА:
1. В восточной части Черниговской областей, курсом на запад.
2. БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный.
3. БпЛА из Херсонской области, курс северо-западный (Кривой Рог).

21:28: 1.БпЛА в Киевской области, курс западный. Угроза Житомирской области.
2. БпЛА движутся через Черкасскую область, курс юго-западный.
3. БпЛА в Кировоградской области, курс западный.
4. БпЛА в Одесской области, курс юго-западный.

22:03 Винницкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

23:19 Движение ударных БпЛА:
1. Из Винницкой области, курс западный (Староконстантинов).
2. БпЛА по территории Черкасской области, курс на Виннитчину.
3. Угроза ударных БпЛА остается для Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областей.

23:33 Тернопольская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

23:40 Тревога в Киевской области связана в связи с изменением траектории движения БпЛА.

23:46 Белая Церковь - угроза применения ударных БпЛА.

23:59 Движение ударных БпЛА:
1. В юго-западной части Винницкой области (Крыжопольский район), курсом на запад.
2. БпЛА на Хмельнитчине, курс западный.
3. Вторая группа БпЛА из Хмельницкой области курсом на Черновицкую область.

Обновлено. 00:05 31 декабря. Дословно ПС: "Изюм - в укрытие!"

00:16: "Запорожье - угроза применения врагом ударных БпЛА!"

00:36 Движение одиночных ударных БпЛА:
1. Хмельницкая область- направление на Каменец-Подольский.
2. В Тернопольской области - Кременецкий район.
3. БпЛА на территории Запорожской области.

00:44 "Запорожье - находитесь в укрытиях!"

00:54 "Харьков - находитесь в укрытиях!
БпЛА в направлении города".

01:15 Движение одиночных ударных БпЛА:
1. БпЛА движутся по пригороду Харькова в направлении города.
2. БпЛА на территории Запорожской области, курс север.

01:43 Движение ударных БпЛА наблюдается в Херсонской области в направлении Николаевщины.

01:56 Отбой угрозы ударных БпЛА по всем областям, кроме Херсонской и Николаевской.

Обновлено: В 2:20 объявили отбой тревоги на Николаевщине, а в 3:52 - на Херсонщине.

Темы: беспилотникиШахедвоздушная тревога
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