Жители Хмельницкой области "могли слышать звуки взрывов" – ОВА
Воскресенье, 31 декабря 2023, 01:02
Ночью 31 декабря первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что жители области "могли слышать звуки взрывов".
Источник: Суспільне, Тюрин в Facebook
Детали: в 00:31 Общественное сообщило о звуках взрывов в Хмельницкой области.
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Впоследствии Тюрин подтвердил, что "жители области могли слышать звуки взрывов".
Прямая речь: "Прошу всех до отбоя тревоги находиться в укрытиях.
Детали позже".
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