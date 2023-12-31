Жители Хмельницкой области "могли слышать звуки взрывов" – ОВА

Ночью 31 декабря первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что жители области "могли слышать звуки взрывов".

Источник: Суспільне, Тюрин в Facebook

Детали: в 00:31 Общественное сообщило о звуках взрывов в Хмельницкой области.

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Впоследствии Тюрин подтвердил, что "жители области могли слышать звуки взрывов".

Прямая речь: "Прошу всех до отбоя тревоги находиться в укрытиях.

Детали позже".