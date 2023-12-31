Украинские дроны поразили многие из намеченных целей в России – ISW

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), запущенные за прошедшие сутки украинские беспилотники, вероятно, поразили многие из намеченных целей в России, об этом может свидетельствовать разница в цифрах: украинцы заявили о более 70 запущенных дронов, россияне сказали о 32 перехваченных.

Источник: ISW

Детали: Как сообщается, украинские силы провели большую серию ударов по целям в России в ночь с 29 на 30 декабря и 30 декабря. Украинские источники в сфере безопасности сообщили западным и украинским СМИ, что в ночь с 29 на 30 декабря украинские силы запустили более 70 беспилотников по российской военной инфраструктуре и оборонно-промышленным объектам вблизи Москвы, Белгорода, Тулы, Твери и Брянска.

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Украинские источники охарактеризовали эти удары как ответ на российскую атаку 29 декабря, которая стала крупнейшей серией беспилотных и ракетных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения.

Министерство обороны России заявило, что российские силы перехватили 32 украинских беспилотника в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях в ночь с 29 на 30 декабря.

Аналитики отмечают, что расхождение между российскими и украинскими цифрами может свидетельствовать о том, что украинские силы поразили многие из намеченных целей.

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По сообщению, украинские силы нанесли удар по заводу "Кремень Эл" в Брянске, который является вторым по величине производителем микроэлектроники в России, 90 процентов продукции которого, как сообщается, являются компонентами российской военной техники и систем.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, показывают взрывы над городом Брянск. А Министерство обороны России заявило, что российские средства ПВО сбили 12 украинских ракет РСЗО в Белгородской области 29 декабря и еще несколько украинских ракет РСЗО под Белгородом в течение дня 30 декабря.

Украинские источники в силовых структурах сообщили СМИ, что украинские удары 30 декабря были направлены на российские военные объекты под Белгородом.

Ключевые выводы ISW за 30 декабря: