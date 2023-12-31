Защитники удерживают позиции на левом берегу Днепра, изменений на этой линии фронта нет – аналитики

защитники на левом берегу Днепра, иллюстративное фото из соцсетей Зеленского

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра Херсонщины, однако изменений на этой линии фронта не произошло.

Источник: ISW

Детали: По состоянию на 30 декабря украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, но изменений на линии фронта в этом районе не произошло.

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Российские и украинские источники сообщают, что на восточном берегу продолжаются позиционные бои, в том числе возле Крынок.

По сообщениям, на восточном берегу действуют подразделения российской 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот РФ).

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил, что российская группировка войск "Днепр" недавно отвела части 205-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ РФ) с передовой для восстановления.

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В отчете добавляют, что ранее ISW наблюдал части 205-й мотострелковой бригады россиян, действовавшие на восточном берегу в августе.

Напомним: Осенью и в начале зимы Силы обороны продвигались на левом берегу Днепра Херсонщины, вели бои с врагом.