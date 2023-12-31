Защитники удерживают позиции на левом берегу Днепра, изменений на этой линии фронта нет – аналитики
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра Херсонщины, однако изменений на этой линии фронта не произошло.
Источник: ISW
Детали: По состоянию на 30 декабря украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, но изменений на линии фронта в этом районе не произошло.
Российские и украинские источники сообщают, что на восточном берегу продолжаются позиционные бои, в том числе возле Крынок.
По сообщениям, на восточном берегу действуют подразделения российской 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот РФ).
Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил, что российская группировка войск "Днепр" недавно отвела части 205-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ РФ) с передовой для восстановления.
В отчете добавляют, что ранее ISW наблюдал части 205-й мотострелковой бригады россиян, действовавшие на восточном берегу в августе.
Напомним: Осенью и в начале зимы Силы обороны продвигались на левом берегу Днепра Херсонщины, вели бои с врагом.