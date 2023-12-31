Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники удерживают позиции на левом берегу Днепра, изменений на этой линии фронта нет – аналитики

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 04:48
Защитники удерживают позиции на левом берегу Днепра, изменений на этой линии фронта нет – аналитики
защитники на левом берегу Днепра, иллюстративное фото из соцсетей Зеленского

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра Херсонщины, однако изменений на этой линии фронта не произошло.

Источник: ISW

Детали: По состоянию на 30 декабря украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, но изменений на линии фронта в этом районе не произошло.

Реклама:

Российские и украинские источники сообщают, что на восточном берегу продолжаются позиционные бои, в том числе возле Крынок.

По сообщениям, на восточном берегу действуют подразделения российской 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот РФ).

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил, что российская группировка войск "Днепр" недавно отвела части 205-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ РФ) с передовой для восстановления.

ВИДЕО ДНЯ

В отчете добавляют, что ранее ISW наблюдал части 205-й мотострелковой бригады россиян, действовавшие на восточном берегу в августе.

Напомним: Осенью и в начале зимы Силы обороны продвигались на левом берегу Днепра Херсонщины, вели бои с врагом.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

фотоРФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад

Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко

Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине не избежали попаданий, под Одессой от обломков дрона был пожар в прибрежной зоне
Генштаб: Россияне атаковали на 8 направлениях, активнее всего − на Авдеевском
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Последние новости
13:24
В Украине магистральный водопровод достроили на 95%
13:17
Премьер Швеции заявил, что не собирается обсуждать с Орбаном вступление страны в НАТО
13:15
"Нова пошта" за год увеличила сеть в Украине почти на четверть
13:03
В Австралии появился новый язык, на котором разговаривают всего 350 человек - лингвисты
12:53
Дистрибьютор табачных изделий "ТЕДИС Украина" отреагировал на обвинения БЭБ
12:52
фотоОбстрел Харькова: за 5 минут россияне повредили в городе 62 объекта исторического наследия
12:43
видео Часть военнообязанных, которые выехали из Украины через систему "Шлях", не вернулись − расследование УП
12:39
Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР
12:38
фотоВ Хмельницкой области полиция изъяла полсотни черепах у организаторов незаконной выставки
12:37
Необлагаемый лимит посылок за границу могут повысить до 1000 евро
Все новости...
Реклама: