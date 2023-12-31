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КНДР собирается запустить новые спутники-шпионы, Ким заявляет о "неизбежности войны"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 05:44
КНДР собирается запустить новые спутники-шпионы, Ким заявляет о неизбежности войны
Ким Чен Ын, фото Getty Images

Северная Корея заявила о намерении запустить три новых спутника-шпиона, создать военные беспилотники и увеличить свой ядерный арсенал в 2024 году.

Источник: Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA

Детали: Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сказав, что "политика США делает войну неизбежной".

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Прямая речь: "Мы официально заявляем, что если США и Южная Корея попытаются противостоять нам в военной форме, то наши силы ядерного сдерживания дадут ответ".

"Из-за безрассудных шагов врагов, которые пытаются вторгнуться к нам, свершившимся фактом является то, что война на Корейском полуострове может вспыхнуть в любое время".

Детали: Кроме того, Ким приказал военным готовиться к "умиротворению всей территории Южной Кореи", в том числе с помощью ядерных бомб, если это будет необходимо, в ответ на любое нападение.

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Речь Кима прозвучала накануне года, в котором состоятся решающие выборы как в Южной Корее, так и в Соединенных Штатах.

Эксперты прогнозируют, что Северная Корея будет продолжать кампанию военного давления, чтобы попытаться увеличить любые рычаги влияния в преддверии президентских выборов в США в ноябре, на которых может вернуться бывший президент Дональд Трамп, который обменивался с Кимом как угрозами, так и исторической дипломатией.

Ким заявил, что не может не замечать возвращения такого оружия, которое, по его словам, полностью превратило Южную Корею в "передовую военную базу и ядерный арсенал" Соединенных Штатов.

"Если мы внимательно посмотрим на конфронтационные военные действия враждебных сил ...., то слово "война" стало реальной действительностью, а не абстрактным понятием", - сказал Ким.

Он добавил, что у него нет другого выбора, кроме как продвигаться вперед со своими ядерными амбициями и налаживать более глубокие отношения с другими странами, которые выступают против Соединенных Штатов.

Reuters указывает на то, что Северная Корея имеет глубокие связи как с Китаем, так и с Россией.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) предупредила в четверг, что "существует высокая вероятность того, что Северная Корея может неожиданно осуществить военные провокации или провести кибератаку в 2024 году, когда ожидается изменчивая политическая ситуация с выборами".

В настоящее время Пхеньян исключил возможность объединения с Южной Кореей, и страна должна в корне изменить свой принцип и направление в отношении Южной Кореи, сказал Ким.

"Отношения между Севером и Югом больше не являются отношениями родства или однородными отношениями, а полностью превратились в отношения между двумя враждебными странами, двумя воюющими сторонами", - сказал он, назвав Южную Корею колонизированным государством, полностью зависимым от США в вопросах национальной обороны и безопасности.

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Темы: КНДРСеверная Корея
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