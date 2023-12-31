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Киевщина отразила атаку дронов, но на объекте критической инфраструктуры был пожар

Елена РощинаВоскресенье, 31 декабря 2023, 09:46
Киевщина отразила атаку дронов, но на объекте критической инфраструктуры был пожар
Руслан Кравченко, глава Киевской ОВА, фото из его Facebook

В Киевской области в ночь на 31 декабря умело сработали силы противовоздушной обороны, однако из-за российской атаки был пожар на объекте критической инфраструктуры.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко

Прямая речь Кравченко: "Киевщина отразила очередную террористическую атаку врага. Этой ночью область была атакована ударными дронами. В регионе активно работали наши силы ПВО. Благодарен им за профессиональную работу".

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Детали: В результате атаки на одном из объектов критической инфраструктуры из-за падения обломков возник пожар на открытой территории. Его оперативно ликвидировали.

По оперативной информации, попаданий в объекты жилой инфраструктуры нет. Жертвы и пострадавшие отсутствуют. 

Оперативные группы продолжают собирать информацию о последствиях атаки.

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Прямая речь Кравченко: "Даже накануне Нового Года враг продолжает осуществлять террористические атаки. Поэтому прошу каждого жителя области не игнорировать опасность. Во время сигнала воздушной тревоги важно быть в безопасном месте. Относитесь к этому ответственно. Не теряйте бдительности".

Темы: Киевская областьШахедПВОвойна
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